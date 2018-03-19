Возник переполох: в Верховной Раде повысили уровень угрозы

В здание Верховной Рады пришли с проверкой представители государственной охраны с собаками, также у них были специальные устройства, которые обнаруживают взрывчатые предметы.

Как сообщает УНИАН, почти все руководство охраны парламента находится в кулуарах.

Представители охраны отказываются от объяснений, с чем связана проверка.

Позже "Обозреватель" выяснил, что представители государственной охраны с собаками проверяют Верховную Раду Украины не с целью поиска взрывчатки. Речь идет о дополнительной проверке в связи с повышенным уровнем угрозы.

Как передает УНИАН, позже руководитель Государственной службы охраны Валерий Гелетей заявил об усилении мер безопасности, комментируя осмотр кулуаров парламента на наличие взрывоопасных предметов.

"Сегодня меры безопасности немного усилены в связи с тем, что происходит, с теми заявлениями руководителей спецслужбы и с теми задержаниями", - пояснил он.

Гелетей подчеркнул, что работники службы охраны "делают свою работу".

"Хотим, чтобы все себя чувствовали безопасно в ВР - не только народные депутаты, но и все, кто приходит в парламент", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", нардеп Надежда Савченко на той неделе якобы занесла в зал парламента три гранаты и пистолет.

Ее вывели из сессионного зала Верховной Рады, поскольку при ее участии возникла некая угрожающая ситуация.

Сама же Савченко позже рассказала, что в парламенте она была с наградным оружием.