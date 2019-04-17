Заманили и изнасиловали: подробности издевательств подростков над 6-летним мальчиком под Харьковом

На Харьковщине в селе Песочин жители потрясены историей с изнасилованием маленького мальчика. По словам местных активистов, трое подростков 14 и 15 лет заманили в заброшенную аптеку 6-летнего ребенка с пороками развития и, вероятно, надругались над ним. Все это сняли на видео и даже пытались потом продать в школе за 50 грн.

Сейчас местные жители проходу не дают родителям насильников. А полиция ищет доказательства. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Позвали поиграть в прятки

По мнению местной полиции, эта история произошла еще в конце февраля, но известно о ней стало лишь в апреле.

Местные мамы рассказывают, что дети начали приходить домой со школы и спрашивать у родителей, что такое изнасилование. Постепенно выяснилось, что в их учебном заведении трое подростков – два ученика 8 класса и один 9-классник – рассказывают, что надругались над 6-летним ребенком. Все сняли на видео и даже предлагали продать за 50 грн желающим.

Школа Факты

Все это произошло рядом с детской площадкой в селе.

"Там есть заброшенная аптека. Вроде бы эти трое ребят предложили маленькому мальчику и его брату из 4 класса поиграть с ними в прятки. Когда дети зашли в заброшенное помещение, они стали приставать, старшего брата вытолкали и закрылись там с младшим. Тот 6-летний мальчик отстает в развитии, у него проблемы с речью, трудно понять, что он говорит. И они из многодетной семьи. Потом старший брат как-то сумел открыть дверь и забрал ребенка", – рассказала OBOZREVATEL одна из местных жительниц.

Аптека рядом с детской площадкой Факты

Уже позже мама случайно узнала об инциденте и написала заявление в полицию.

Там открыли производство по ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование ребенка). Виновным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Однако в полиции все же склоняются, что это была попытка надругательства.

"Это было покушение на изнасилование. Полиция выяснила, что произошло это еще в конце февраля. А вот видео, о котором рассказывали дети, до сих пор не нашли, но ищут. Мама отказалась от прохождения судмедэкспертизы, но при обычном осмотре следов изнасилования не обнаружено. С этими подростками проведена беседа", – рассказали нам в пресс-службе полиции Харьковской области.

На месте преступления Факты

Ищут пропавшее видео

Сейчас в селе обстановка достаточно напряженная, подростки в школу не ходят.

"Один из них живет не у нас в селе, а в Харькове, у него глухонемая мама. А двое живут у нас. Сейчас местные жители, конечно, этим семьям проходу не дают, село полнится слухами, история обрастает разными подробностями. Родители этих ребят шокированы и не очень верят в то, что произошло, но находятся в подавленном состоянии. Да и пострадавший мальчик боится из дома выходить на улицу", – сообщил OBOZREVATEL специалист по делам детей и молодежи местного сельсовета Валентина Чарушникова.

Сейчас в сельсовете готовят материалы на этих ребят для районной прокуратуры.

В школе говорят, что полиция пришла к ним сразу после каникул, 4 апреля. И после этого подозреваемые подростки на учебу уже не выходили. Для них сейчас организовано дистанционное обучение.

Родители боятся отпускать детей одних Факты

"Эти ребята состояли у нас на внутришкольном учете. Интереса к учебе они не проявляли, особенно ничем не интересовались", – пояснила нам директор Оксана Сасина.

По ее словам, все трое из относительно благополучных семей.

"Да, один мальчик воспитывается в семье, где есть инвалид. Второй живет с мамой и бабушкой, а у третьего есть и мама, и папа. Все они работают, не так много времени у них остается на воспитание детей", – отметила директор.

В школе также видео изнасилования никто не видел, хотя о нем много говорят.

"Мы беседовали с детьми, спрашивали, кто из них хотя бы смотрел это видео, но никто не признался. Существует ли оно на самом деле или ребята бравировали – тут уже выясняет полиция. Если видео было, даже если дети его уничтожили, полиция все равно его найдет", – уверена директор.

Родители пострадавшего мальчика написали заявление, в котором запретили распространять об их семье какую-либо информацию.

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