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12 сентября • обновлено в 21:42
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Над украинским курортом заметили НЛО: опубликованы загадочные видео

5.3т Читать материал на украинском

В небе над Азовским морем в районе курортного поселка Кирилловка Запорожской области заметили странный светящийся объект.

Очевидцы сняли это на камеру, обнародовав видео в YouTube. Они предположили, что увидели НЛО.

Уточняется, что ролик снят на Федотовой косе 9 сентября. Округлый объект бесшумно двигался в небе и скоро исчез.

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Также странный объект засняли в небе над городом Марганец.

Иллюстрация. Кирилловка

Иллюстрация. Кирилловка

Zanoza. Запорожье

Напомним, ранее в Кирилловке прошел сильнейший шторм. Непогода заставила многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и покинуть морское побережье.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети опубликовали видео с загадочным объектом, который был замечен в небе над швейцарским городом Золотурн и внешне напоминал цилиндр.

Пользователи сети тут же принялись высказывать свои предположения о его происхождении.

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Место
Украина Запорожье
Теги
Азовское море видео
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это прилетели прородичи шумеры ,на родичей парнокопытных посмотреть.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
НЛО к как-лам прилетело на пргрес посмотреть.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Воно прилетело насрало на усраину и улетело.
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