Над украинским курортом заметили НЛО: опубликованы загадочные видео

В небе над Азовским морем в районе курортного поселка Кирилловка Запорожской области заметили странный светящийся объект.

Очевидцы сняли это на камеру, обнародовав видео в YouTube. Они предположили, что увидели НЛО.

Уточняется, что ролик снят на Федотовой косе 9 сентября. Округлый объект бесшумно двигался в небе и скоро исчез.

Также странный объект засняли в небе над городом Марганец.

Иллюстрация. Кирилловка Zanoza. Запорожье

Напомним, ранее в Кирилловке прошел сильнейший шторм. Непогода заставила многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и покинуть морское побережье.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в сети опубликовали видео с загадочным объектом, который был замечен в небе над швейцарским городом Золотурн и внешне напоминал цилиндр.

Пользователи сети тут же принялись высказывать свои предположения о его происхождении.

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