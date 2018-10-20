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Над Украиной пролетит звездопад Ориониды: когда смотреть

1.7тЧитать материал на украинском

В ночь на воскресенье, 21 октября, украинцы смогут наблюдать потрясающее зрелище ― звездопад Ориониды.

По прогнозам астрономов, звездопад 2018-го года станет одним из самых интенсивных ― его мощность достигнет 20-25 метеоров в час. Как пишет "112", обычно их поток достигает скорости около 148 тысяч миль в час.

"Как и другие метеорные потоки, Ориониды появились благодаря кометам. Конкретно этот звездопад породила комета Галлея, открытая знаменитым ученым еще в 1705-м году", ― отметили в СМИ.

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Наблюдать падение метеоритов можно будет уже после полуночи, однако их пик ожидается за пару часов до рассвета.

Отмечается также, что обычно метеоры Орионид белого цвета, хотя изредка встречаются красные, оранжевые и сине-зеленые.

Как писал OBOZREVATEL, еще один осенний звездопад проходил с 6 по 10 октября. Он назван Дракониидой.

Место
Украина
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