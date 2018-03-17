Над Украиной нависла угроза: Тымчук назвал опасную дату

В день выборов президента в России, 18 марта, в Украине может произойти множество провокаций, которые планирует страна-агрессор в пропагандистских целях.

Все это усугубляется еще и тем, что в указанный день во многих регионах Украины запланированы акции протеста, отметил народный депутат ("Народный фронт"), координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Возможность выйти на мирный протест — неотъемлемое право граждан. Хочу, однако, напомнить, что 18 марта в России будут проходить выборы президента. Естественно, в этот день резко возрастает вероятность провокаций в Украине, которые Кремль будет использовать для своей пропаганды. Вполне очевидно, что организаторы и участники массовых акций должны проявить в этот день разумную бдительность", — подчеркивает он.

Тымчук добавил, что в связи с возникшей угрозой он полностью поддерживает решение запретить голосование в российских дипломатических учреждениях на территории Украины.

Как сообщал "Обозреватель", МИД РФ назвало беспрецедентным решение Украины не допускать россиян в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта.