Над Донбассом засекли пассажирский российский самолет. Фото

В небе над Украиной зафиксировали российский пассажирский самолет.

В пятницу, 10 июля, в небе над оккупированной и не оккупированной территорией Донбасса был зафиксирован российский пассажирский самолет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он уточнил, что рейс вылетел из Анапы и последовал в Санкт-Петербург (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Над Украиной пролетел российский пассажирский самолет Telegram Андрея Цаплиенко

"Россияне снова в украинском небе. Сегодня российский пассажирский самолет вылетел из Анапы и направился в Санкт-Петербург над Донбассом – и оккупированным, и неоккупированным", – написал журналист.

Над Украиной пролетел российский пассажирский самолет Telegram Андрея Цаплиенко

Цаплиенко подчеркнул, что это не могло произойти без разрешения соответствующих украинских структур.

Над Украиной пролетел российский пассажирский самолет Telegram Андрея Цаплиенко

"Для них (структур), похоже, война за суверенитет этой страны закончилась", – возмутился он.

Telegram Андрея Цаплиенко

Как сообщал OBOZREVATEL, подобная ситуация произошла в августе 2019 года. Тогда российский Boeing-738 получил разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Это вызвало скандал в сети.

Позднее в "Украэрорухе" пояснили, что борту разрешили пролететь над Украиной во избежание аварийной ситуации.