"Начинаются райские недели": синоптик рассказала о перемене погоды в Украине

В Украине, в понедельник, 9 июля, ожидается жаркая погода с возможными локальными дождями.

Так, жарче всего будет в восточных и южных областях, на Западе и Севере прогнозируются грозы, в остальных осбластях без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Средняя температура воздуха в Украине + 25 + 30. На Востоке и Юге до +33, на Западе + 23 + 27.

"Греемся, носим темные очки, в сумочку - термальную водичку, веер или просто платок. Дожди, локальные, периодические завтра - на Западе, Севере, Винницкая область. Юг, Восток, большинство Центра, в дневные часы - без осадков", - отметила Наталья.

В Киеве завтра +27, +28, без существенных осадков, днем ​​высокая вероятность локального дождя с грозой.

"Начинаются две райские недели года. Капризная весна и избалованный июнь уже позади, до осени еще далеко", - подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр сообщил о том, что в Украину возвращается жаркая погода.