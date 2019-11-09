"Начало диктатуры!" Журналистов насторожил срочный указ Зеленского

Указом "О неотложных мерах по проведению реформ и укрепления государства", подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагается усилить ответственность СМИ за нарушение информационного законодательства.

Так, в тексте, опубликованном пресс-службой Офиса президента, говорится, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по урегулированию деятельности медиа в стране.

В частности, предлагается предусмотреть положения:

о требованиях и стандартах новостей;

о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения;

о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине;

об усилении ответственности за нарушение законодательства об информации.

Владимир Зеленский

Главный редактор издания "Українські новини" Денис Иванеско назвал документ "указом о начале диктатуры" и заявил о наступлении на свободу слова.

"Зеленский хочет определять стандарты новостей... Пусть сначала стандарты шуток "95 Квартала" утвердит. И ответственность за тупые. Как быстро власть внесет в стандарты новостей необходимость аплодировать президенту? Это начало конца свободы слова...

Ни в одной стране мира власть не определяет стандарты новостей и тем более не наказывает за них. Это и есть свобода слова и выражения взглядов, закрепленная в ст. 10 Европейской конвенции по правам человека", – возмутился журналист на своей странице в Facebook.

Часть указа об изменениях касательно СМИ Скриншот

Указ раскритиковал также глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. В Facebook-аккаунте он заявил, что "запугивания криминалом или налоговыми проверками – это не то, чего ждут от власти журналисты и медиа".

Он напомнил, что во время парламентских слушаний по вопросам безопасности журналистов, очертания законодательных изменений определили министр культуры Владимир Бородянский и председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Господин Бородянский предлагает ввести уголовную ответственность за распространение фейков и введение общества в заблуждение. Также в редакционных ньюзрумах журналистам предлагают фиксировать приказы редакторов о манипуляции при освещении новостей. На основании этих доносов власти планируют платить журналистам зарплату и предоставлять защиту, а на владельцев и руководителей медиа – накладывать санкции.

Александр Ткаченко хочет применять санкции к убыточным СМИ. Отсутствие в течение трех лет прибыли должно давать старт процедуре блокировки медиадеятельности", – рассказал глава НСЖУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, указом № 837/2019 "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства" от 8 ноября Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров до конца 2019 года провести масштабную приватизацию, подготовиться к открытию рынка земли, выработать систему просчета прожиточного минимума по европейским стандартам.

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