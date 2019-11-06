Поставили баррикады и "титушек": на Житомирщине РПЦ захватила храм ПЦУ. Видео

В селе Калиновка на Житомирщине между прихожанами Православной церкви Украины и РПЦ разгорелся конфликт из-за местного Свято-Покровского храма.

Сюжет об этом опубликовали на странице Свято-Михайловского кафедрального собора в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще 3 марта община на собрании приняла решение перейти в ПЦУ. Однако 3 ноября в храме устроили потасовку – представители РПЦ заблокировали вход и не впустили оппонентов.

На Житомирщине РПЦ захватила храм ПЦУ Скриншот из видео

Возле церкви поставили молодых людей в спортивных костюмах, которых местные сравнили с "титушками". Они якобы были вооружены пистолетами. На место происшествия вызвали полицейских.

По факту конфликта было открыто уголовное производство, в рамках которого полиция должна выяснить, были ли так называемые титушки, и на чьей стороне. До разрешения проблемной ситуации в суде обе стороны пришли к решению закрыть храм.

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм Скриншот из видео

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Малинск Березновского района на Ривненщине в результате конфликта возле храма между прихожанами двух конфессий пострадали 11 человек.

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