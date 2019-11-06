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6 ноября • обновлено в 21:02
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Поставили баррикады и "титушек": на Житомирщине РПЦ захватила храм ПЦУ. Видео

2.7т Читать материал на украинском

В селе Калиновка на Житомирщине между прихожанами Православной церкви Украины и РПЦ разгорелся конфликт из-за местного Свято-Покровского храма.

Сюжет об этом опубликовали на странице Свято-Михайловского кафедрального собора в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что еще 3 марта община на собрании приняла решение перейти в ПЦУ. Однако 3 ноября в храме устроили потасовку – представители РПЦ заблокировали вход и не впустили оппонентов.

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На Житомирщине РПЦ захватила храм ПЦУ

На Житомирщине РПЦ захватила храм ПЦУ

Скриншот из видео

Возле церкви поставили молодых людей в спортивных костюмах, которых местные сравнили с "титушками". Они якобы были вооружены пистолетами. На место происшествия вызвали полицейских.

По факту конфликта было открыто уголовное производство, в рамках которого полиция должна выяснить, были ли так называемые титушки, и на чьей стороне. До разрешения проблемной ситуации в суде обе стороны пришли к решению закрыть храм.

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм

Скриншот из видео

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм

На Житомирщине РПЦ и ПЦУ подрались за храм

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Малинск Березновского района на Ривненщине в результате конфликта возле храма между прихожанами двух конфессий пострадали 11 человек.

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Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины церковь РПЦ
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
А томосеки ещё существуют?!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Шо опять?! В этой республике убийц?!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Последнее чистое, доброе, светлое, что объединяло Украину, было изгaжeнo, изypoдoвaнo, разрушено руками самого страшного человека в истории Украины - Пэдpo Kpoвaвoгo. Деритесь, бейте друг другу морды, войте, как звери, Пэдpo будет доволен
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