А зараз буде дуже злобний пост.

Злобний з приводу ромів. Які просто-таки заполонили Київ останні кілька тижнів. Й абсолютної бездіяльності поліції. Отже, що ми маємо, якщо без емоцій? Щонайменше кілька сотень (а я думаю, не менше тисячі) представників цієї екзотичної народності раптом приїхали до столиці. Скоріш за все - традиційно із Закарпаття. Й розпочали з того, що повністю окупували центральний ж/д вокзал.

Те, що зараз коїться, важко описати культурними словами. Там отаборилося кілька сотень ромів. Які поводяться вкрай нахабно, чіпляються до людей, грабують їх, сплять прямо в залах очікування та в коридорах. Про такі дрібниці як сморід, антисанітарія, шок для тих, хто приїздить до столиці України, я навіть казати не буду. Якщо що був на вокзалі в суботу ввечері. Споглядав це все протягом щонайменше години. Жодного поліцейського не побачив. Жодного. Відповідаю за свої слова. Ситуація не змінилася жодним чином й до даного моменту.

Якщо ви думаєте, що наші чудові роми тусують тільки на вокзалі, ви глибоко помиляєтеся. Звідти вони роз'їжджаються на промисел у всі точки Києва. Буквально й тільки за сьогодні бачив величезні ватаги на Хрещатику, на Дарницькій площі, на метро "Університет", на Севастопольській площі. Це тільки те, що я власними очима споглядав. В стрічці вже кілька людей написали, що бачили циганські ватаги на цвинтарях, де вони збирають квіти й цукерки. Мішками.

Щодо їх тактики - вона вкрай проста. Працюють групками по 5-6 осіб через кожні 150-200 метрів. Кишенькові крадіжки, шахрайство, дрібний гоп-стоп, жебрацтво - весь традиційний набір. Єдине, що дивує цього разу, так це те, що дуже багато малих дітей. Зазвичай приїздять молоді чоловіки та жінки середнього віку. Але наразі споглядав особисто дуже багато, повторюся, дітлахів. Які прекрасно взаємодіють з дорослими. Наприклад, на вокзалі вони дуже активно типу граються біля ескалаторів, де люди їдуть з сумками. Типу грають у "резіночку". Потім врізаються в пасажирів й або самі витягають з кишень, або провокують тисняву, або навіть конфлікт. Де вже працюють дорослі. Знаю вже кілька знайомих, які були пограбовані. До поліції не зверталися, бо сенсу в таких випадках - нуль. Що, хтось цілий табір арештує? Бггг.

Шановний пане Зорян Шкіряк. Може, наша чудова Національна поліція України нарешті якось зверне увагу на сабж? Бо ж, здається, якось цей кримінальний хаос не дуже вписується в гарну картинку повного спокою та порядку на вулицях столиці, нє? У воюючій країні, угу.

ЗИ: Для особливо упоротих ліваків одразу зазначу. Мені абсолютно пофіг на національність людини. І я не маю ніяких упереджень щодо, власне, ромів. Проблема в тому, що ця народність зробила частиною свого культурного коду асоціальний й, багато в чому, відверто кримінальний спосіб життя. Який весь Київ в черговий раз споглядає останні тижні.

ЗИЗИ: Вже уявляю відповідь з боку поліції. Мовляв, нема звернень громадян - немає підстав для дій. "Нет тела - нет дела" (с) Ок, вважайте цей пост зверненням. Треба - завтра ще в ефірі про це розкажу, не питання.