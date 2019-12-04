Над Землей нависла угроза глобального голода: кто в опасности

Изменение климата приведет к значительному уменьшению сельскохозяйственных и морских ресурсов по всему миру, в результате чего может возникнуть глобальный голод.

К такому выводу пришла международная группа ученых. Они создали теоретическую модель, чтобы предсказать состояние двух основных источников продовольствия: сельского хозяйства и рыболовства, сообщает "Лента.ру".

Глобальный голод в Украине Иллюстрация

Отмечается, что увеличение глобальных температур окажется особенно губительным для тропиков, а вот северу повезет больше – там могут стать более благоприятные условия для сельского хозяйства.

В наихудшем сценарии 90 процентов мирового населения будут жить в районах, где производство продуктов питания к концу столетия значительно упадет. При этом бедные страны будут в наибольшей степени уязвимы к глобальному потеплению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители Организации объединенных наций сообщили о серьезной мировой проблеме – росте числа голодающих людей.

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