На заводе в Торчине обнаружили вспышку коронавируса

На Волыни в поселке Торчин на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировали вспышку COVID-19.
Как сообщила заместительница главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга, было обнаружено 8 случаев заболевания состоянием на 25 мая.
"Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два в Киверцовском и один в Локачинском районе. Круг контактных лиц составляет 45 человек", – заявила она.
Контактные лица были максимально переведены на дистанционную форму работы.
На заводе в Торчине обнаружили вспышку COVID-19
Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом – 259 было выявлено за прошедшие сутки.
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