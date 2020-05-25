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25 мая • обновлено в 23:03
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На заводе в Торчине обнаружили вспышку коронавируса

1.8т
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На Волыни в поселке Торчин на предприятии "Волыньхолдинг" зафиксировали вспышку COVID-19.

Как сообщила заместительница главы облгосадминистрации Татьяна Щербак во время брифинга, было обнаружено 8 случаев заболевания состоянием на 25 мая.

"Случаи зарегистрированы в Луцке, три в Луцком районе, два в Киверцовском и один в Локачинском районе. Круг контактных лиц составляет 45 человек", – заявила она.

Контактные лица были максимально переведены на дистанционную форму работы.

На заводе в Торчине обнаружили вспышку COVID-19

На заводе в Торчине обнаружили вспышку COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, в Украине состоянием на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом – 259 было выявлено за прошедшие сутки.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Луцк
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