На заседании ТКГ представители ОБСЕ не дали рассказать о пытках бывшему пленнику донецких террористов
Леонид Кравчук пригласил бывшего пленника Станислава Асеева, чтобы тот рассказал о пытках в "ДНР"
Это произошло после того, как на вопрос главы украинской делегации отказалась отвечать представитель ОРДО
Однако выступить Асееву не дали представители ОБСЕ
Представитель ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 октября не дала выступить бывшему пленнику "ДНР" Станиславу Асееву.
Его пригласили, чтобы рассказать о пытках террористов, сообщил на своей странице в Facebook представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш.
"Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов "ДНР" – "Изоляции". Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках "Изоляции" 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау", – написал он.
По словам Гармаша, Грау сказала, что это "не та ситуация" и призвала стороны к уважению.
"Мне кажется, что если бы уважение проявила гражданка Никанорова и просто ответила на вопрос первого президента Украины, то проявлять неуважение к узнику пыточного лагеря "Изоляция" Стасу Асееву госпоже Грау не пришлось бы", – прокомментировал он инцидент.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября состоялось очередное заседание ТКГ. Среди прочего сторонам удалось согласовать дату открытия двух пунктов пропуска и договориться о разминировании 20 новых участков.