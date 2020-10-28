На заседании ТКГ представители ОБСЕ не дали рассказать о пытках бывшему пленнику донецких террористов

Представитель ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 октября не дала выступить бывшему пленнику "ДНР" Станиславу Асееву.

Его пригласили, чтобы рассказать о пытках террористов, сообщил на своей странице в Facebook представитель отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ Сергей Гармаш.

"Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов "ДНР" – "Изоляции". Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках "Изоляции" 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау", – написал он.

По словам Гармаша, Грау сказала, что это "не та ситуация" и призвала стороны к уважению.

"Мне кажется, что если бы уважение проявила гражданка Никанорова и просто ответила на вопрос первого президента Украины, то проявлять неуважение к узнику пыточного лагеря "Изоляция" Стасу Асееву госпоже Грау не пришлось бы", – прокомментировал он инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября состоялось очередное заседание ТКГ. Среди прочего сторонам удалось согласовать дату открытия двух пунктов пропуска и договориться о разминировании 20 новых участков.