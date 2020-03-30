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30 марта • обновлено в 14:35
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На Запорожье коронавирусом заразился председатель облсовета

1.3т
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У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака лабораторно подтвердился коронавирус.

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Сейчас чиновник находится дома под наблюдением семейного врача. Об этом проинформировали в пресс-службе облсовета.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19... Его семья в самоизоляции", – говорится в сообщении.

Григорий Самардак

Григорий Самардак

В то же время Самардак через подчиненных обратился ко всем жителям области с пожеланием крепкого здоровья, и просьбой ответственно отнестись к принятым в стране и в области карантинным мерам.

"Он также благодарит врачей, которые сегодня оказывают помощь жителям области", – добавили в облсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили новый коронавирус COVID-19..

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина Запорожье
Тег
вирус
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