На Запорожье коронавирусом заразился председатель облсовета

У председателя Запорожского областного совета Григория Самардака лабораторно подтвердился коронавирус.
ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ
Сейчас чиновник находится дома под наблюдением семейного врача. Об этом проинформировали в пресс-службе облсовета.
"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован COVID-19... Его семья в самоизоляции", – говорится в сообщении.
Григорий Самардак
В то же время Самардак через подчиненных обратился ко всем жителям области с пожеланием крепкого здоровья, и просьбой ответственно отнестись к принятым в стране и в области карантинным мерам.
"Он также благодарит врачей, которые сегодня оказывают помощь жителям области", – добавили в облсовете.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердили новый коронавирус COVID-19..
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.