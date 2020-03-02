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2 марта • обновлено в 20:28
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На Закарпатье застрелился военнослужащий Мукачевского пограничного отряда. Видео

3.4т
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На участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области найден мертвым 20-летний военнослужащий.

Инцидент произошел 1 марта в селе Деловое, сообщила спикер погранотряда Леся Федорова сообщила "UA: Закарпаття" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

На Закарпатье найден мертвым пограничник: полиция назвала версию

korrespondent.net

Полиция пока рассматривает версию самоубийства, уточнила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда на протяжении последнего месяца на усилении", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире в общежитии воинской части военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
самоубийство Национальная полиция Украины Государственная пограничная служба Украины
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