На участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области найден мертвым 20-летний военнослужащий.

Инцидент произошел 1 марта в селе Деловое, сообщила спикер погранотряда Леся Федорова сообщила "UA: Закарпаття" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

korrespondent.net

Полиция пока рассматривает версию самоубийства, уточнила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда на протяжении последнего месяца на усилении", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире в общежитии воинской части военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством.

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