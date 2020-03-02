На участке Мукачевского пограничного отряда в Закарпатской области найден мертвым 20-летний военнослужащий.
Инцидент произошел 1 марта в селе Деловое, сообщила спикер погранотряда Леся Федорова сообщила "UA: Закарпаття" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
korrespondent.net
Полиция пока рассматривает версию самоубийства, уточнила пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан.
"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда на протяжении последнего месяца на усилении", – уточнила она.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире в общежитии воинской части военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством.
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