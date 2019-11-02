На Закарпатье назначен новый главы полиции: кто он

Новым руководителем Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области стал полковник полиции Александр Канцидайло.

42-летнего полковника полиции 2 ноября представил коллективу заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Александр Канцидайло и Максим Цуцкиридзе Полиция Закарпатской области

"Перед вами, как и перед всем личным составом Нацполиции, стоят три важнейшие задачи: обеспечение общественной безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности", - сказал Цуцкиридзе.

Присутствовавший на назначении прокурор области Владимир Гаврилюк отметил, что полиция и прокуратура являются двумя равноправными органами друга "организма": "Наша общая цель – соблюдение Закона и защита граждан. Поэтому и результат наш тоже должно быть общим: безопасная жизнь граждан в спокойном, мирном крае".

В свою очередь Канцидайло заявил, что оправдает возложенное на него доверие.

"Я уверен, что при такой поддержке и доверия, с таким коллективом, любые поставленные перед нами задачи будут выполнены, а результаты - эффективными", - сказал руководитель полиции Закарпатья.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, двух полицейских из Харькова Артема и Виталия Герасимова, которые ездили на работу на украденном у жителя Киева автомобили Mazda, освободили из рядов полиции за нарушение служебной дисциплины.

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