На выборах в Украине один человек умер, скорую вызывали 250 раз, – Ляшко
Главный санврач назвал причину трагического случая на участке
По его словам, в целом голосование прошло почти без нарушений карантинных норм
Он считает, что местные выборы не должны привести к всплеску COVID-19
Во время местных выборов 25 октября с избирательных участков в больницы забрали полсотни человек, а один умер еще до приезда скорой.
Об этом в эфире "Громадське радіо" сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он также рассказал о соблюдении членами участков и избирателями противоэпидемических требований.
"Зарегистрировано 250 вызовов скорой на участки, 50 человек госпитализированы, один скончался из-за остановки сердца, – отметил заместитель главы Минздрава.
По его словам, в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм по сдерживанию распространения коронавируса, прописанных в постановлении Кабинета министров.
"Грубых нарушений не было. Чаще всего на избирательных участках встречалось несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", – добавил Ляшко.
Он убежден, что местные выборы в Украине не должны привести к всплеску коронавирусной инфекции.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Харькове и Одессе показали, как больные коронавирусом голосовали на местных выборах-2020. К ним домой выезжали члены избирательной комиссии в защитных костюмах.
По данным социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев, которые не голосовали на местных выборах (20%), не могли сделать этого по состоянию здоровья. В то же время 10% ответили, что не пошли на выборы из-за пандемии коронавируса.
Глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила, что Украина как государство не выполнила надлежащим образом свою роль в организации карантинных мероприятий по недопущению распространения COVID-19 во время выборов 25 октября.