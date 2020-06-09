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9 июня • обновлено в 12:07
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На Волыни град размером с орех уничтожил урожай: поражающие кадры

2.2т
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8 июня в Турийском районе на Волыни сильный град размером с орех уничтожил рассаду и овощи у местных жителей.

Люди делятся фотографиями последствий непогоды в соцсетях. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На Волыни град размером с орех уничтожил урожай: поражающие кадры

На Волыни град размером с орех уничтожил урожай: поражающие кадры

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Люди пишут, что стихия уничтожила весь их урожай.

"Град... Ничего целого не осталось..." – написала директор ООШ I-III степени села Овлочин Татьяна Терещук на своей странице в Facebook.

Льдинки толстым слоем засыпали огроды

Льдинки толстым слоем засыпали огроды

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Каменское Днепропетровской области прошел сильный ливень с градом.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Луцк
Тег
погода
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