На Украину обрушится снежный шторм: куда вернется зима

В Украине с 31 марта по 2 апреля ожидается ухудшение погоды с ночными заморозками до минус шести градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"31 марта – 2 апреля в связи с вторжением арктического воздуха в западных, северных, большинстве центральных областей ожидается ощутимое снижение температуры: ночью 0–6 градусов мороза и днем ​​+1+6 градусов", – говорится в сообщении.

Погода в Украине

При этом во вторник, 31 марта в центральных областях прогнозируется погода от -3+3.

В Карпатах 31 марта ожидается умеренный снег. Остальное время без осадков, на дорогах гололедица. По прогнозу синоптиков температура ночью в горах будет 4-9 градусов мороза, днем ​​0-5 ниже нуля.

В понедельник, 30 марта, днем ​​в западных областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Синоптики предупредили, что снижение температуры может привести к повреждению и гибели цветов и плодовой завязи разноцветных плодовых культур: абрикоса, персика, вишни и ягодников.

Прогноз погоды Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 30 марта, в Украине ожидаются осадки в виде снега.

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