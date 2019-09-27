На Украину обрушилась трехдневная магнитная буря: как спастись

В пятницу, 27 сентября, Землю накроет магнитная буря. Кроме высокого уровня, она будет опасна еще и тем, что продлится минимум три дня.
Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Начальный уровень бури, по словам специалистов, ожидается на уровне G2, а в субботу он усилится до уровня G3. И только в воскресенье магнитная буря начнет ослабевать и окончательно пойдет на спад в понедельник, 30 сентября.
Воздействие магнитных колебаний метеочувствительные люди могли заметить уже вечером 26 сентября. И это напряжение не будет отпускать до понедельника. В период пика возможно ухудшение самочувствия даже у тех, кто не склонен к метеозависимости.
Магнитная буря
24 канал
В период геомагнитных колебаний люди могут почувствовать недомогание, а также дискомфорт и расстройства нервной системы.
Медики отмечают, что в большей степени негативному влиянию магнитных бурь будут подвержены те, кто страдает хроническими заболеваниями и имеет проблемы сердечно-сосудистого характера, а также гипертоники.
Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию во время магнитных бурь и держать под рукой назначенные лечащим врачом медицинские препараты.
Однако не имеющие серьезных проблем со здоровьем люди могут почувствовать ухудшение самочувствия в период геомагнитных колебаний.
Головные боли, головокружения, боль в суставах, бессонница или напротив повышенная сонливость, апатия – все это вполне вероятно в дни магнитных бурь.
Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября в Украине немного повысится температура. Однако в регионах местами пройдут небольшие дожди.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram