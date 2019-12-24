На Украину надвигаются снегопады: в трех областях ограничили движение

В Украины 24 декабря резко ухудшились погодные условия. В западных регионах страны ожидаются снегопады.

Автодороги в большинстве областей мокрые, на перевалах – снег. Впрочем, проезд основными путями обеспечен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

По их данным, по состоянию на 6:00 вторника осадки в виде снега с дождем наблюдались во Львовской, дожди – в восточных, центральных и южных областях. В Одесской, Черниговской и Тернопольской областях туман, на остальной территории страны без существенных осадков.

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Также отмечается, что на перевалочных участках дорог местами наблюдается небольшой снег – на Латирском, Ивашковском, Ужоцком, Орявском, Вышковском перевалах.

"Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, а на Вышковском перевале местами и заснеженное. Высота снежного покрова составляет 3 см", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщает, что по состоянию на 08:00 24 декабря на горе Поп Иван Черногорский облачно и -4 градуса. Ветер западный 2-3 м/с.

Заснеженный Поп Иван Черногорский Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как уверяют дорожники, проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен и заторов в движении не зафиксировано.

Однако в Государственной службе чрезвычайных ситуаций напомнили, что с целью недопущения заторов в движении и оперативного расчистки дорог от снега на перевалах участках введено временное ограничение движения транспортных средств – во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Львовская область:

М-06 Киев – Чоп, участок м. Старый Самбор – граница Закарпатской области;

Н-13 Львов – Самбор – Ужгород, участок м. Старый Самбор – граница Закарпатской области;

Н-09 Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка – Львов, участок с. Давыдов – граница Ивано-Франковской области;

Т-1402 Сходница – Песочная, участок м. Сходница – м. Дрогобыч.

Ивано-Франковская область:

Н-09 Мукачево – Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина – Хуст, Вышковский перевал.

Закарпатская область:

Н-06 Киев – Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

Н-09 Мукачево – Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина – Хуст, Торунский перевал.

Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопольский перевалы.

Метеорологические предупреждение meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Карпатском регионе 23 и 24 декабря (понедельник и вторник) ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным ДСНС, в начале новой недели в западных областях выпадут значительные дожди. В Карпатах порывы ветра 15-20 м / с, а на высокогорье – 25-28 м / с.

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