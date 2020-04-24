На Украину надвигается резкое похолодание: названа дата

В Украине в эти выходные и с начала следующей недели ожидается похолодание и усиление ветра, а также умеренные осадки.
Такую неустойчивую погоду 25-27 апреля в страну приведет циклон. Об этом говорится в прогнозе от "Метеопоста" на странице в Facebook.
По словам синоптиков, похолодает везде, кроме юга. Дневная температура снизится до +10... +13, на юге останется на уровне +15... +17 градусов.
Кроме этого, почти во всех областях ожидается примерно 7-10 мм осадков. И только на юге они будут незначительными – до 1-3 мм.
Ветер же усилится по всей стране. Возможны порывы до 15-17 м/с.
meteopost.com
"Надеемся, что после дождя улучшится ситуация с пожарами в стране. Поскольку сейчас очень сухо и много пожаров во всех регионах", – подчеркивают синоптики.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 25 апреля, в большинство областей Украины придут долгожданные дожди, а с ними и грозы.
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