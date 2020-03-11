На Украину надвигается резкое похолодание: названа дата

В Украине в ближайшие дни рекордное весеннее тепло постепенно пойдет на спад и уже 15 марта температура приблизится к климатической норме.

В этом убеждает синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич. Подробнее о прогнозе он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 10 марта был установлен шестой по счету суточный температурный рекорд – в частности, в Харькове столбики термометров превысили отметку +20.

С 15 марта в Украине похолодает

Так, отмечает синоптик, по итогам первой декады месяца, среднее отклонение от нормы составляет +11 градусов.

"Естественно, на такие аномалии быстро реагирует растительность. Вегетация идет полным ходом: впервые так рано на моей осине появились сережки, началось сокодвижение винограда, некоторые кусты выбрасывают первые листочки. Цветут крокусы, пролески, гусиный лук и другие", – пишет Кибальчич.

Распределение максимальных температур воздуха в Украине 9 марта Facebook/Игорь Кибальчич

Однако он прогнозирует, что до конца месяца должна сохраниться умеренно теплая погода. Хотя в отдельные дни третьей декады температурный фон опустится даже ниже нормы, также будут наблюдаться заморозки.

Динамика температуры воздуха днем 10 марта на западе Харькова, максимум составил +21,8 Facebook/Игорь Кибальчич

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за циклона Gizela, который свирепствует на севере Европы, 12 марта в некоторых регионах Украины ожидается дождливая и ветреная погода. При этом столбики термометров будут показывать +11... +17 градусов.

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