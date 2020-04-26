На Украину надвигается буря: спасатели предупредили о бешенном ветре

В воскресенье, 26 апреля, в Украине в течение дня будет наблюдаться резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, порывы ветра в регионах страны достигнут 15-20 м/с.

Сильный ветер в Украине Иллюстрация

Укргидрометцентр присвоил ситуации I уровень опасности – желтый (погодные условия потенциально опасны).

25 апреля ураган уже прошелся по Закарпатской области. Там сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Местами буря сопровождалась дождем.

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток были привлечены спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в воскресенье погода в Украине будет дождливой, кое-где ожидаются грозы, а на западе страны даже выпадет снег.

По ее словам, причиной этому является циклон Walli, который именно 26 апреля сдвинется в восточном направлении.

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