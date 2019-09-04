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4 сентября • обновлено в 08:48
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На Украину надвигается буря с градом: названы регионы в зоне риска

1.4т Читать материал на украинском

В Украине на среду, 4 сентября, объявлено штормовое предупреждение в отдельных регионах.

Так, пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на синоптиков сообщает о резком ухудшении погодных условий.

"Днем 4 сентября в большинстве центральных, Одесской и Николаевской области гроза, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град", – сказано в сообщении.

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Дожди возвращаются: прогноз погоды на 4 сентября от ObozTV

Буря в Украине

Буря в Украине

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Напомним, в среду, 4 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять влажная воздушная масса.

Штормовое предупреждение по Украине на 4 сентрября

Штормовое предупреждение по Украине на 4 сентрября

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году сентябрь будет относительно теплым, в октябре ожидается "классическая" погода, а вот ноябрь прогнозируют холодным даже для этой поры года.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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