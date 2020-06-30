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На Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела: фото из космоса

Карина Бондаренко
Общество
2,0 т.
На Украину надвигается атмосферный фронт

На Украину надвигается атмосферный фронт.

Во вторник, 30 июня, через Украину пройдет атмосферный фронт, похожий на крыло ангела.

Фото погодного явления из космоса показала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Вы уже и так знаете про атмосферный фронт, идущий к нам. Но, кто не спит, можно посмотреть свежие фото из космоса, где фронт с мамкой-циклоном выглядят, как большое крыло большого ангела", – написала синоптик.

Атмосферный фронт, похожий на крыло ангела

Атмосферный фронт, похожий на крыло ангела Facebook Натальи Диденко

На Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела: фото из космоса

На Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела: фото из космоса

Ранее OBOZREVATEL писал, что в начале недели в разных регионах ожидаются грозовые дожди из-за атмосферного фронта, который надвигается на Украину.

УкраинаПрогноз погодыпогодаНаталья Диденко
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