Во вторник, 30 июня, через Украину пройдет атмосферный фронт, похожий на крыло ангела.

Фото погодного явления из космоса показала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Вы уже и так знаете про атмосферный фронт, идущий к нам. Но, кто не спит, можно посмотреть свежие фото из космоса, где фронт с мамкой-циклоном выглядят, как большое крыло большого ангела", – написала синоптик.

Атмосферный фронт, похожий на крыло ангела Facebook Натальи Диденко

На Украину надвигается атмосферный фронт, похожий на крыло ангела: фото из космоса

Ранее OBOZREVATEL писал, что в начале недели в разных регионах ожидаются грозовые дожди из-за атмосферного фронта, который надвигается на Украину.