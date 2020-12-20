На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями. Фото и видео

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участие пяти автомобилей, в том числе и грузовиков, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы.

Авария случилась в районе села Грушвица 20 декабря около 17:30, сообщается на сайте Нацполиции Ривненской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На фото видно, что столкнулись несколько грузовиков и легковушек. Как минимум два автомобиля перевернулись.

На месте работают следственно-оперативная группа Ривненского районного отдела полиции и облуправления, а также спасатели.

"Предварительно полицейские выяснили, что в результате столкновения пяти транспортных средств один человек погиб, еще трое – пострадали", – уточнили правоохранители.

Движение по участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто в обоих направлениях. Его регулируют полицейские.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области на трассе Днепр – Кривой Рог (М-04) во время движения загорелся автобус с пассажирами.