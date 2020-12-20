На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями. Фото и видео
На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участие пяти автомобилей, в том числе и грузовиков, в результате которого один человек погиб и трое получили травмы.
Авария случилась в районе села Грушвица 20 декабря около 17:30, сообщается на сайте Нацполиции Ривненской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На фото видно, что столкнулись несколько грузовиков и легковушек. Как минимум два автомобиля перевернулись.
На месте работают следственно-оперативная группа Ривненского районного отдела полиции и облуправления, а также спасатели.
"Предварительно полицейские выяснили, что в результате столкновения пяти транспортных средств один человек погиб, еще трое – пострадали", – уточнили правоохранители.
Движение по участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто в обоих направлениях. Его регулируют полицейские.
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