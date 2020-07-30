На трассе Киев-Чоп иномарка с детьми влетела под фуру. Фото

На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились дети.

Автомобили столкнулись 30 июля вблизи остановки "Ковбыш" в Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

ДТП на трассе Киев-Чоп

Иномарка врезалась сзади в фуру, от удара смяло переднюю часть авто. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи.

На место прибыли скорая и полиция

На обочине сидели двое детей, которые, судя по всему, находились в иномарке. С ними работали медики. Получили ли они, какие-то травмы, неизвестно.

ДТП на трассе Киев-Чоп

Также пока нет информации и о других пострадавших.

Медики работают с детьми, которые находились в авто

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля на трассе Киев-Чоп в районе города Броды Львовской области произошло смертельное ДТП с участием целой семьи. За рулем находился 48-летний гражданин Франции.