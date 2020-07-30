На трассе Киев-Чоп иномарка с детьми влетела под фуру. Фото
ДТП на трассе Киев-Чоп.
На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в котором находились дети.
Автомобили столкнулись 30 июля вблизи остановки "Ковбыш" в Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).
ДТП на трассе Киев-Чоп
Иномарка врезалась сзади в фуру, от удара смяло переднюю часть авто. На место прибыли несколько автомобилей скорой помощи.
На место прибыли скорая и полиция
На обочине сидели двое детей, которые, судя по всему, находились в иномарке. С ними работали медики. Получили ли они, какие-то травмы, неизвестно.
ДТП на трассе Киев-Чоп
Также пока нет информации и о других пострадавших.
Медики работают с детьми, которые находились в авто
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля на трассе Киев-Чоп в районе города Броды Львовской области произошло смертельное ДТП с участием целой семьи. За рулем находился 48-летний гражданин Франции.