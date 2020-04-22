В селе Барыш Бучацкого района Тернопольской области в доме престарелых обнаружили 21 больного коронавирусом.

Об этом сообщается в Telegram-канале Teza. По предварительным данным, заболели и пожилые пациенты, и медицинский персонал. Всех их изолировали в помещении центра.

Первой заболела 90-летняя женщина, от которой начали заражаться и другие. При этом о COVID-19 у одной из подопечных было известно якобы еще 17 апреля. А уже 19 апреля количество инфицированных в селе составляла 12 человек.

На Тернопольщине в доме престарелых 21 человек заболел коронавирусом Telegram-канал Teza

У медиков, как оказалось, не было в достаточном количестве ни масок, ни халатов. Лишь после вспышки болезни, в понедельник, 20 апреля, волонтеры доставили необходимые медсредства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в общежитии города Вишневое Киевской области зафиксировали внезапную вспышку коронавируса COVID-19. Заразилось 37 человек, двое погибли.

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