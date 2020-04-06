На Тернопольщине от коронавируса умер священник

В Тернопольской области умер 57-летний священник, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба Тернопольского штаба борьбы с коронавырусом на странице в Facebook, добавив, что это уже третья смерть от вируса в области.

"На Тернопольщине еще один летальный случай от COVID-19. Умер человек 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус", – говорится в сообщении.

На Тернопольщине от COVID-19 умер священник

Отмечается, что мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи. В последние дни его состояние ухудшилось. Пациента пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Спасти мужчину не удалось. Сегодня утром он умер", – подчеркнули в сообщении.

Там также добавили, что всего с начала эпидемии коронавируса на Тернопольщине умерло 3 человека: 68-летний житель Монастыриского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Монастыриск Тернопольской области может стать "украинским Уханем" из-за резкой вспышки коронавируса и катастрофической ситуации с медициной.

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