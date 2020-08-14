На Тернопольщине не хотели хоронить мужчину из-за церковных долгов

Церковь в селе Грабовец Тернопольского района отказалась хоронить покойника пока не будут оплачены его церковные долги на сумму 550 гривен.

Как сообщила в Facebook-группе Великогаевской объединенной территориальной общины пользователь Наталья Деревяная, ей выдали на кассе в храме расписку о долгах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Скажите, пожалуйста, в селе есть такая "традиция", что, когда надо похоронить человека, то в первую очередь надо идти не к священнику, а к церковному кассиру для того, чтобы сдать его земные долги и долги его семьи. Понимаю, что, может, пишу не по теме, но сама с этим столкнулась и просто стало интересно: в селах кроме Грабовца есть еще такие "инкассаторы", – написала женщина.

Ее пост вызвал горячую полемику в комментариях. Некоторых возмутили подобные требования в храме. Другие же отметили, что сумма ежемесячного сбора в 20 гривен на самом деле небольшая, и церковь должна на что-то существовать, если люди пользуются ее услугами. Третьи посоветовали поменять священника и обратиться с жалобой в епархию.

В ответах на комментарии Наталья уточнила, что позже похороны все-таки состоялись, но прошли не без скандала. Также она подчеркнула, что ее родственник вносил деньги в церковь по мере возможностей.

Facebook Натальи Деревяной

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