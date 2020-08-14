МоваЯзык

Топ-темы:

На Тернопольщине не хотели хоронить мужчину из-за церковных долгов

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,5 т.
Перед похоронами у родных требуют заплатить долги

Перед похоронами у родных требуют заплатить долги.

Церковь в селе Грабовец Тернопольского района отказалась хоронить покойника пока не будут оплачены его церковные долги на сумму 550 гривен.

Как сообщила в Facebook-группе Великогаевской объединенной территориальной общины пользователь Наталья Деревяная, ей выдали на кассе в храме расписку о долгах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Скажите, пожалуйста, в селе есть такая "традиция", что, когда надо похоронить человека, то в первую очередь надо идти не к священнику, а к церковному кассиру для того, чтобы сдать его земные долги и долги его семьи. Понимаю, что, может, пишу не по теме, но сама с этим столкнулась и просто стало интересно: в селах кроме Грабовца есть еще такие "инкассаторы", – написала женщина.

Ее пост вызвал горячую полемику в комментариях. Некоторых возмутили подобные требования в храме. Другие же отметили, что сумма ежемесячного сбора в 20 гривен на самом деле небольшая, и церковь должна на что-то существовать, если люди пользуются ее услугами. Третьи посоветовали поменять священника и обратиться с жалобой в епархию.

В ответах на комментарии Наталья уточнила, что позже похороны все-таки состоялись, но прошли не без скандала. Также она подчеркнула, что ее родственник вносил деньги в церковь по мере возможностей.

Facebook Натальи Деревяной

Facebook Натальи Деревяной

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как 15 лет назад на Полтавщине в городе Червонозаводское Лохвицкого района священник УПЦ МП заставил откопать покойника и перезахоронить.

УкраинаТернопольпохороныдолгицерковь
Поделиться в Facebook
  2. Общество