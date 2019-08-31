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На Тернопольщине матери устроили кровавую бойню из-за детей: видео 18+

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В Плебановке Тернопольской области две односельчанки подрались из-за конфликта между их детьми.

Об этом идет речь в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, по словам одной из мам – Оксаны Цюпы, местная медсестра Олеся Волочиста обливала ее водой, таскала за волосы, схватила за шею и повалила на землю, а в конце еще и стукнула под глаз железным распылителем садового шланга.

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На Тернопольщине матери устроили кровавую бойню

На Тернопольщине матери устроили кровавую бойню

Скриншот из видео

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

Скриншот из видео

Олеся же все опровергла, заявив, что оппонентка сама пришла к ней домой драться, а потом ударилась головой об кран. Отмечается, что обе женщины написали в полицию заявления об избиении.

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

Скриншот из видео

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

Скриншот из видео

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

Скриншот из видео

При этом, десятилетний сын Оксаны рассказал, что медсестра его ругала и дергала, у него было недопонимание с ее дочерью Викой. Поэтому мама и отправилась к медработнице защищать сына.

Исход конфликта должны решат на основании результатов судмедэкспертизы. Медики должны определить, Оксана сама ударилась об железный распылитель воды, или ее таки покалечила медсестра.

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

На Тернопольщине матери подрались из-за детей

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре две девушки устроили бои без правил посреди улицы.

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Место
Украина
Тег
Драка
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Две галычтчанские обезьяны показали свою приверженность к йевропейским цэнностям.
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