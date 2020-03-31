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1 апреля • обновлено в 00:14
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На телеге со святой водой: появились кадры освящения эпицентра коронавируса в Украине

1.8т
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В селе Валя Кузьмин в Черновицкой области местный священник окропил улицы святой водой, чтобы уничтожить коронавирус.

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Видео обряда опубликовало издание molbuk.ua (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

На записи видно, что священник в сопровождении нескольких юных помощников проехался по улицам села, окропляя дорогу святой водой.

На телеге со святой водой: появились кадры освящения эпицентра коронавируса в Украине

Скриншот

Отметим, что Черновицкая область является эпицентром заражения коронавирусом COVID-19 в Украине. По состоянию на 31 марта, там было зафиксировано 90 случаев инфицирования.

Ранее в селе Поляна Закарпатской области священник окроплял улицы святой водой из автомобиля, чтобы уничтожить коронавирус. Кроме того, в Запорожье священники Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой совершили "воздушный крестный ход" на вертолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, священник Олег Винников из Тернопольской области, который находится в реанимации с диагнозом коронавирус, мог заразиться на похоронах другого священнослужителя.

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Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Черновцы
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Неинтересно , было бы в России , уже толпа скакуасов бы сидела)
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