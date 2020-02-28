На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят влияние коронавируса на экономику

В пятницу, 28 февраля в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будет обсуждаться тема коронавируса и его влияния на украинскую экономику.
Программа будет транслироваться в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Гостями студии Савика Шустера станут:
Евгений Комаровский, врач-педиатр,
Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины,
Александр Корниенко, глава партии "Слуга Народа",
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО "Батькивщина",
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность",
Виталий Кличко, мэр Киева,
Борис Филатор, мэр Днепра,
Андрей Садовый, мэр Львова,
Александр Качура, народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения,
Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".
Как сообщал OBOZREVATEL, на мировых фондовых рынках массово обвалились акции из-за вспышки эпидемии коронавируса.
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