На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят влияние коронавируса на экономику

В пятницу, 28 февраля в 21:00, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" будет обсуждаться тема коронавируса и его влияния на украинскую экономику.

Программа будет транслироваться в эфире телеканала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

Гостями студии Савика Шустера станут:

Евгений Комаровский , врач-педиатр,

Денис Шмыгаль , вице-премьер-министр Украины – министр развития общин и территорий Украины,

Александр Корниенко , глава партии "Слуга Народа",

Юлия Тимошенко , лидер партии ВО "Батькивщина",

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь",

Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность",

Виталий Кличко , мэр Киева,

Борис Филатор , мэр Днепра,

Андрей Садовый , мэр Львова,

Александр Качура , народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения,

Вячеслав Лысенко, президент компании ООО "Укр-Китай Коммуникейшн".

Как сообщал OBOZREVATEL, на мировых фондовых рынках массово обвалились акции из-за вспышки эпидемии коронавируса.

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