В Бочечковском лесничестве Контопского лесного хозяйства на Сумщине неизвестные убили самку зубра, который внесен в Красную книгу Украины.

О случае браконьерства сообщил в Facebook начальник отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза Евгений Лаврик, показав жуткие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сейчас весь наш отдел охраны и защиты леса лесхоза на месте происшествия. Задействована полиция и эксперты. Есть подозрения. Накануне видели местных парней неподалеку, которые ранее уже имели проблемы с законом по браконьерству", – написал он.

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

Для Лаврика увиденное стало потрясением. "Если бы самка оказалась беременна, верите, сам бы этим делкам шею свернул. Извините за эмоции, но эти нелюди, видимо, и правда оборотни. В такой светлый день – Пасху Христову – такое страшное преступление совершить", – не сдержался он.

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

Полиция взялась за расследование содеянного.

"20 апреля около 11:30 в дежурную часть Конотопского отдела полиции поступило сообщение от начальника отдела охраны и защиты леса Конотопского лесхоза о том, что им во время объезда лесных угодий была обнаружена мертвой самка зубра", – сказано в сообщении полиции.

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

На Сумщине нашли убитой самку краснокнижного зубра Facebook Евгения Лаврика

По предварительному заключению ветеринаров егерской службы, смерть животного наступила около двух недель назад. Тело убитой самки направили в ветеринарную клинику для вскрытия и проведения соответствующих экспертиз.

Правоохранители напомнили, что зубры занесены в Красную книгу Украины и охота на них на всей территории государства строго запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Черниговщине браконьеры убили молодого краснокнижного лося.

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