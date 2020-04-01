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1 апреля • обновлено в 21:37
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Отказался от госпитализации: на Сумщине больной коронавирусом заразил трех человек

1.9т
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В городе Ахтырка Сумской области заболевший коронавирусом мужчина отказался от госпитализации. У троих человек, с которыми он контактировал, выявили COVID-19.

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Как пишет "Ахтырский городской портал", украинец 1986 г.р. вернулся из Испании 15 марта. Официально он нигде не работал. Коронавирус у него диагностировали в конце месяца.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

27 марта состояние местного жителя ухудшилось, у него были температура до 39 градусов, боль за грудиной и сухой кашель. Мужчина вызвал на дом своего семейного врача, тот предложил госпитализацию в Тростянецкую городскую больницу.

Украинец написал отказ, оставшись дома на самоизоляции вместе с женой и двумя детьми.

У шести контактных лиц мужчины (кроме жены и детей – родители больного и теща) экспресс-тесты показали отрицательные результаты. Был сделан повторный забор материала на обследование.

"Вскоре установили еще четыре контактные лица, которых взяли под наблюдение. Все они находились на самоизоляции с удовлетворительным общим состоянием", – пишет портал.

Позже, 31 марта, были официально подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом в городе. Инфицированными оказались отслеженные контакты первого заболевшего. Еще трое его контактных лиц оказались здоровыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля в Новомосковске Днепропетровской области зафиксировали еще один случай коронавируса. Это уже десятый человек в области, у кого диагностировали COVID-19.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Сумы
Теги
инфекция вирус карантин болезнь
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Таких уе.бков нужно сажать в тюрьму
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