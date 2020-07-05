Витамин D может снижать риски заражения коронавирусом, – ученые

COVID-19 может быть связан с витамином D.

Вероятность заражения COVID-19 может быть связана с количеством витамина D в организме человека.

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С таким предположением выступили Научно-консультативная комиссия по питанию Великобритании, Национальный институт здравоохранения и Лондонское королевское общество, передает Financial Times. Подчеркивается, что однозначной теории на этот счет пока нет.

Предварительно, достаточное количество витамина D снижает риск заболеть, а его дефицит повышает вероятность тяжелого течения коронавирусной болезни, как и других заболеваний дыхательных путей.

Согласно этой гипотезе, слишком низкий уровень витамина и может быть одной из причин, по которым люди с более темной кожей тяжелее переносят COVID-19, считает профессор иммунологии в Имперском колледже Лондона Чарльз Бангэм.

Так, в Великобритании темнокожие и этнические меньшинства составляют 13% населения, но на них приходится примерно треть случаев COVID-19, при которых пациентам понадобилась интенсивная терапия. В США афроамериканцы составляют 14% населения, и на них приходится 30% случаев госпитализаций с коронавирусом. Их кожа менее восприимчива к солнечному свету, основному источнику витамина D.

С такой теорией согласны не все ученые. К примеру, профессор медицины Университета Глазго Навид Саттар и его коллеги, изучив 340 тысяч образцов крови (650 доноров госпитализированы с COVID-19, 200 человек скончались), не нашли связи между COVID-19 и количеством витамина D в крови, пишет Forbes.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения коронавируса в стране.