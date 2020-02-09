Засыпало заживо землей: на Прикарпатье произошла трагедия с ветераном АТО. Фото

Вечером в субботу, 8 февраля, в селе Угринов возле Ивано-Франковска трагически погиб ветеран АТО на Донбассе Андрей Пришляк.

ЧП произошло при выполнении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба союза участников АТО Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пришляка засыпало слоем земли толщиной четыре метра во время обустройства системы дождевой канализации. Он работал в фирме "ДиамантБудСервис".

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк Скриншот из видео

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк Союз участников АТО Ивано-Франковской области

Ветеран АТО был уроженцем Ивано-Франковска. У него остался маленький ребенок.

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк Союз участников АТО Ивано-Франковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен, который принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – деда, приносившего на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

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