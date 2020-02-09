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9 февраля • обновлено в 18:57
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Засыпало заживо землей: на Прикарпатье произошла трагедия с ветераном АТО. Фото

17.6т
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Вечером в субботу, 8 февраля, в селе Угринов возле Ивано-Франковска трагически погиб ветеран АТО на Донбассе Андрей Пришляк.

ЧП произошло при выполнении земляных работ. Об этом сообщает пресс-служба союза участников АТО Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Пришляка засыпало слоем земли толщиной четыре метра во время обустройства системы дождевой канализации. Он работал в фирме "ДиамантБудСервис".

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На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

Скриншот из видео

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

Союз участников АТО Ивано-Франковской области

Ветеран АТО был уроженцем Ивано-Франковска. У него остался маленький ребенок.

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

На Прикарпатье трагически погиб ветеран АТО Андрей Пришляк

Союз участников АТО Ивано-Франковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ДТП погиб ветеран АТО, бывший боец батальона спецназначения "Чернигов", военный кинолог Юрий Яцен, который принимал участие в спецоперации по задержанию "медового террориста" – деда, приносившего на посты украинских защитников мед со взрывчаткой.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Ветераны войны на Донбассе

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