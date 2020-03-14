На похороны жертвы коронавируса в Радомышле не пустили семью: в чем дело

В субботу, 14 марта, в Радомышле, Житомирская область без присутствия родных и близких людей похоронили 71-летнюю женщину, которая умерла от коронавируса COVID-19.

Об этом "Укринформу" рассказал мэр Радомышля Владимир Тетерский.

Городской глава отметил, что пенсионерку похоронили на центральном кладбище города. Родные и друзья в это время находились дома на обсервации.

Похороны Иллюстрация

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", – сообщил Тетерский.

Как писал OBOZREVATEL:

13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.

Известно, что у погибшей пенсионерки врачи также обнаружили двустороннюю пневмонию.

Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!