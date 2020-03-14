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14 марта • обновлено в 16:53
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На похороны жертвы коронавируса в Радомышле не пустили семью: в чем дело

5.8т
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В субботу, 14 марта, в Радомышле, Житомирская область без присутствия родных и близких людей похоронили 71-летнюю женщину, которая умерла от коронавируса COVID-19.

Об этом "Укринформу" рассказал мэр Радомышля Владимир Тетерский.

Городской глава отметил, что пенсионерку похоронили на центральном кладбище города. Родные и друзья в это время находились дома на обсервации.

Похороны

Похороны

Иллюстрация

"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", – сообщил Тетерский.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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