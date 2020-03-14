На похороны жертвы коронавируса в Радомышле не пустили семью: в чем дело

В субботу, 14 марта, в Радомышле, Житомирская область без присутствия родных и близких людей похоронили 71-летнюю женщину, которая умерла от коронавируса COVID-19.
Об этом "Укринформу" рассказал мэр Радомышля Владимир Тетерский.
Городской глава отметил, что пенсионерку похоронили на центральном кладбище города. Родные и друзья в это время находились дома на обсервации.
Похороны
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"Женщину сегодня похоронили на центральном кладбище Радомышля. Мы выполнили все рекомендации, которые получили от управления здравоохранения областной администрации", – сообщил Тетерский.
Как писал OBOZREVATEL:
13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
Известно, что у погибшей пенсионерки врачи также обнаружили двустороннюю пневмонию.
Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.
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