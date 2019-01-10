''На площадях уже скакали!'' Беглый экс-регионал пожаловался на ''русофобию'' в Украине

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, пожаловался на тотальную "русофобию" в Украине.
Он убежден, что именно она якобы привела к войне на Донбассе и аннексии Крыма. Бредовое заявление Олейник озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).
Владимир Олейник
РИА "Новости"
"Вспомните кое-что пять лет назад: Крым был на месте и войны не было на Донбассе. А на площадях уже скакали: "Кто не скачет, тот москаль!", "Москаляку на гилляку!". Вопрос возникает: почему? Потому что русофобия и стала национальной политикой для Украины!" — впал в маразм экс-соратник беглого Януковича.
Владимир Олейник
РИА "Новости"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Олейник озвучил фейк о нежелании украинцев воевать за свою землю с российскими оккупантами. По его словам, люди якобы прячут своих детей, чтобы их не забрали в армию.
Экс-регионал оскандалился нелепыми анекдотами об украинцах на российском телевидении.
Предатель Украины отличился бредовыми заявлениями о том, что Украиной якобы правят "чужие, пришельцы и приблуды", а также "сатана и сатанисты".
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