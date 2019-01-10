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''На площадях уже скакали!'' Беглый экс-регионал пожаловался на ''русофобию'' в Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Бывший член Партии регионов, экс-бютовец Владимир Олейник, который сбежал в Москву, пожаловался на тотальную "русофобию" в Украине.

Он убежден, что именно она якобы привела к войне на Донбассе и аннексии Крыма. Бредовое заявление Олейник озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Олейник

Владимир Олейник

РИА "Новости"

"Вспомните кое-что пять лет назад: Крым был на месте и войны не было на Донбассе. А на площадях уже скакали: "Кто не скачет, тот москаль!", "Москаляку на гилляку!". Вопрос возникает: почему? Потому что русофобия и стала национальной политикой для Украины!" — впал в маразм экс-соратник беглого Януковича.

Владимир Олейник

Владимир Олейник

РИА "Новости"

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Олейник
Место
Украина
Тег
Партия регионов
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
трусишка, зайка седенький, под пукиным скакал...
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Мир Миру
Мир Миру
Був депутатом в Україні, а тепер став клоуном на Росії,
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Dell Alex
Dell Alex
"Обоз" упорно продолжает транслировать российские телеканалы. "Обоз", что только в пересказе с фотографиями? Давайте уж сразу транслируйте видео )))
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Dell Alex, а вот скажи-ка рашетролль, сколько украинских каналов и на каких сайтах показаны в самой дерьмократической раше?
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