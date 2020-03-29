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29 марта • обновлено в 13:10
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"Не жгите хату!" Женщина, заразившая коронавирусом несколько сел на Буковине, взмолилась о прощении. Видео

7.8т
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Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая умудрилась заразить десятки жителей своего и соседних сел, обратилась к соседям и попросила прощение.

Ее обращение было опубликовано в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы). Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.

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К примеру, она ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТГ, общалась с главой Коленковцев. В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: сам глава села слег с высокой температурой, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. На сегодня, 29 марта, в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

А вместе с Коленковцами на карантин посадили еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. В этих районах выставили блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

Вокруг Коленковцев выставили блок-посты

Вокруг Коленковцев выставили блок-посты

"Виновница" такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки.

Также она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками. "Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите", – со слезами просит женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами. "Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе", – плачет женщина.

Елизавета просит прощение у односельчан

Елизавета просит прощение у односельчан

Скрин видео

И жалуется, что в доме нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также женщина встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью. "Оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку", – просит женщина.

Женщина встала на колени и просила не трогать ее семью

Женщина встала на колени и просила не трогать ее семью

Скрин видео

"Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня", – просит Елизавета

Это видео Елизавета рассылает своим односельчанам через соцсети. Сейчас в Коленковцах 14 случаев коронавируса, среди заболевших дети и внуки Лизы.

В селе говорят, что сначала были злы на женщину, потому что, вернувшись из Италии она не сидела дома, а ездила и ходила по всей области, хотя прекрасно знала, какая ситуация в Италии.

Село отрезано от мира

Село отрезано от мира

Сейчас в селе многие болеют, в основном, в легкой форме. Однако, обещанных тестов на коронавирус тут так и не дождались, а многие медики тоже ушли на самоизоляцию.

Многих соседей обращение женщины растрогало, они обещают не трогать семью, да и говорят, что такой агрессии как поджечь дом, у них не было.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
вирус инфекция
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот он, укронацизм во всем цвете))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Забавная нация, но не думаю, что у неё есть будущее...
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