На Одессу обрушится ураган

В среду, 13 ноября, в Одессе существенно ухудшится погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о сильном ветре в ближайшее время.

"В ближайшие 2 часа по Одессе и в Одесской области ожидаются сильные порывы юго-восточного ветра со скоростью 17 м/с", – говорится на сайте мэрии Одессы (чтобы посмотреть прогноз погоды на 13 ноября от Гидрометцентра, доскролльте до конца страницы).

Штормовой ветер uz.sputniknews

В связи с этим власти города рекомендует одесситам быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одессе 13 ноября Скриншот с сайта Гидрометцентра

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