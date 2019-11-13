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13 ноября • обновлено в 13:40
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На Одессу обрушится ураган

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В среду, 13 ноября, в Одессе существенно ухудшится погода. Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил о сильном ветре в ближайшее время.

"В ближайшие 2 часа по Одессе и в Одесской области ожидаются сильные порывы юго-восточного ветра со скоростью 17 м/с", – говорится на сайте мэрии Одессы (чтобы посмотреть прогноз погоды на 13 ноября от Гидрометцентра, доскролльте до конца страницы).

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Штормовой ветер

Штормовой ветер

uz.sputniknews

В связи с этим власти города рекомендует одесситам быть бдительными и не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одессе 13 ноября

Погода в Одессе 13 ноября

Скриншот с сайта Гидрометцентра

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Крым обрушился мощный шторм: погибли шесть человек.

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Место
Украина Одесса
Теги
ураган погода
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