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16 апреля • обновлено в 05:53
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На Николаевщине произошла групповая вспышка COVID-19

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В Вознесенском районе Николаевской области, которая долго оставалась единственным регионом в Украине без коронавируса, зафиксировали групповую вспышку заболевания.

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Всего в области уже 22 подтвержденных случая заражения. Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОДА в Facebook.

В течение дня за медицинской помощью обратились 19 пациентов с подозрением на COVID-19, из них 3 человека госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", 2 пациенты получают стационарное лечение в других инфекционных стационарах области и 14 лицам назначено амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

На Николаевщине произошла групповая вспышка COVID-19

На Николаевщине произошла групповая вспышка COVID-19

5 канал

Всего с начала 2020 году в Николаевской области зарегистрировано 185 человек с подозрением на заболевание COVID-19, у 22-х человек заболевание подтверждено лабораторно методом ПЦР. Госпитализировано за весь период 97 пациентов, 88 лицам назначено амбулаторное лечение в условиях самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые два случая заболевания были обнаружены на Николаевщине 11 апреля.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина Николаев
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