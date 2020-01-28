"На нее охотились": мама Окуевой рассказала о трагической смерти дочери

Мама убитого добровольца АТО Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала о трагическом дне гибели своей дочери.

Об этом она сказала в интервью "Громадському", отметив, что предупреждала дочь о возможном покушении.

"В восемь часов двадцать минут вечера (30 октября 2017 года. – Ред.) мне позвонил Адам, я в это время говорила по телефону. Затем сразу перенабрала его, и он сказал, что на них покушались, и Амина истекает кровью и умирает у него на руках. Это он так говорил, но она погибла сразу. Когда я забирала ее, видела, что это был выстрел в голову и с такой силой, что даже шея была повернута в сторону от удара. Наверное, 14 пуль она приняла на себя. Только одну не удержала, она попала в ногу Адаму", – вспоминала мать убитой.

Ирина Каминская

Каминская рассказала, что тот черный день она помнит с трудом.

"Все закрутилось. Я сразу поехала в Киев… Все было, как в тумане, но очень много людей откликнулось, которые сочувствовали и хотели помочь", – поделилась она.

Мама Окуевой добавила, что еще после первого покушения (1 июня 2017 года) знала, что за дочерью будут охотиться.

"Я ей говорила, что она в первую очередь представляет опасность. И на нее будут охотиться не как на контрснайпера, работающего на фронте и защищающего наших ребят, а как на человека, который является спикером, который говорит, потому что это – информационная война. Слово – сильное оружие. Так и произошло", – подытожила Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 октября 2017 года под Киевом киллер расстрелял из засады автомобиль, в котором находились добровольцы АТО Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате покушения Окуева погибла.

Национальная полиция Украины 12 января 2020 года заявила о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления.

Журналисты выяснили личность одного из задержанных. Им оказался бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах.

Еще один задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве.

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