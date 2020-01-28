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28 января • обновлено в 12:31
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"На нее охотились": мама Окуевой рассказала о трагической смерти дочери

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Мама убитого добровольца АТО Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала о трагическом дне гибели своей дочери.

Об этом она сказала в интервью "Громадському", отметив, что предупреждала дочь о возможном покушении.

"В восемь часов двадцать минут вечера (30 октября 2017 года. – Ред.) мне позвонил Адам, я в это время говорила по телефону. Затем сразу перенабрала его, и он сказал, что на них покушались, и Амина истекает кровью и умирает у него на руках. Это он так говорил, но она погибла сразу. Когда я забирала ее, видела, что это был выстрел в голову и с такой силой, что даже шея была повернута в сторону от удара. Наверное, 14 пуль она приняла на себя. Только одну не удержала, она попала в ногу Адаму", – вспоминала мать убитой.

Ирина Каминская

Ирина Каминская

Каминская рассказала, что тот черный день она помнит с трудом.

"Все закрутилось. Я сразу поехала в Киев… Все было, как в тумане, но очень много людей откликнулось, которые сочувствовали и хотели помочь", – поделилась она.

Мама Окуевой добавила, что еще после первого покушения (1 июня 2017 года) знала, что за дочерью будут охотиться.

"Я ей говорила, что она в первую очередь представляет опасность. И на нее будут охотиться не как на контрснайпера, работающего на фронте и защищающего наших ребят, а как на человека, который является спикером, который говорит, потому что это – информационная война. Слово – сильное оружие. Так и произошло", – подытожила Каминская.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Убийство Амины Окуевой
Персона
Амина Окуева
Место
Украина
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