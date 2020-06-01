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1 июня • обновлено в 17:23
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На Львовщине вновь продлили карантин: больных слишком много

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Во Львовской области не стали ослаблять карантин и продлили нынешние ограничения до 5 июня.

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Соответствующее решение было принято в понедельник, 1 июня, во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как говорится в сообщении Львовской облгосадминистрации, дело в общем показателе инцидентности. Он составляет 13,5, тогда как для ослабления мер необходим показатель ниже 12. Причем, в области он составляет 7,5, тогда как в самом Львове – 27,3.

На Львовщине вновь продлили карантин: больных слишком много

На Львовщине вновь продлили карантин: больных слишком много

Также на заседании отметили, что последнюю неделю в области наблюдается рост количества пациентов с COVID-19, нуждающихся в стационарном лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, несмотря на высокий уровень заболеваемости COVID-19, с 1 июня начали следующий этап ослабления ограничительных мер.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
Теги
карантин вирус
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