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5 января • обновлено в 11:25
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На Львовщине в страшном ДТП погиб 3-летний ребенок: жуткие фото

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В субботу, 4 января, около 21:45 в с. Басюнин Львовской области автомобиль "Lexus GS300" выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Chevrolet Malibu". В результате ДТП погиб маленький ребенок.

Как сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло на автодороге "Киев-Чоп", за рулем автомобиля "Lexus GS300" была жительница Киева, а водитель "Chevrolet Malibu" из Киевской области.

В результате ДТП пассажир автомобиля "Chevrolet", 3-летний ребенок от полученных травм скончалась на месте. Двое пассажиров "Chevrolet" госпитализированы в ТП №3 г. Львов.

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Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Кадры с места происшествия

Пассажир автомобиля "Lexus", 27-летняя жительница Киева доставлена в Бужскую ЦРБ и после оказания медицинской помощи отпущена. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 3 января, на съезде с Кайдацкого моста в Днепре Skoda перелетела через Ford и приземлилась передними колесами у него на капоте.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Львов
Теги
смерть ДТП
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