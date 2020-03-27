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27 марта • обновлено в 09:36
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На Львовщине больница не получила тесты на проверку корронавируса

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В Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных, который выбрали для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19, не передали тест-систем для определения вируса.

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Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на ответ на запрос. "У КНП КП" Львовский областной госпиталь ветеранов войны и репрессированных им. Ю. Липы в наличии есть 0 шт. тестов для экспресс-диагностики для выявления коронавируса и ПЦР тестов в количестве 0 шт.", – сказано в ответе.

Кроме того, в учреждении отметили, что имеют девять аппаратов для искусственной вентиляции легких, используемые для больных коронавирусом пациентов.

На Львовщине больница не получила тесты на проверку корронавируса

Ранее председатель Львовской ОГА Максим Козицкий назвал Львовский госпиталь ветеранов войны одним из учреждений, куда будут принимать людей с подозрением на коронавирус. Поэтому сейчас всех пациентов заведения, которые раньше там лечились, выписали.

Вместе с тем, 24 марта Львов получил партию тест-систем для определения коронавируса. Кроме этого, на Львовщине, согласно данным с Prozorro, ранее приобрели более 300 средств для его диагностики. Впрочем, в госпиталь они еще не попали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центр общественного здоровья МОЗ Украины получил из Китая 521 тест-систему для полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Львов
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