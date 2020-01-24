На Киевщине священник осквернил память погибшего "киборга": семья в отчаянии обратилась к Зеленскому

Мать военнослужащего Вооруженных сил Украины Дениса Поповича, который погиб в боях за Донецкий аэропорт обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за освквернения памяти ее сына местным священником.

Женщина, которая приехала из села Морозовка Барышевского района Киевской области, рассказала о вопиющей ситуации во время чествования павших защитников на 5-ю годовщину обороны ДАПа, передает "Армия Inform".

По ее словам, священник назвал погибшего героя "братоубийцей" и отказался говорить с его семьей.

На Киевщине священник осквернил память "киборга" Дениса Поповича Скриншот из видео

"В день рождения Дениса вместе с моим мужем и внуками пришла в церковь заказать службу. Но вместо сочувствия и благословение услышала ужасные оскорбления. Священник выгнал нас под забор. Прямо на дождь... Я была готова под землю провалиться от стыда из-за этого человека перед детьми", – рассказывает Надежда Леонидовна.

В защиту ее семьи встали половина жителей села. Дети плакали и не понимали, почему их семью прогоняют из церкви, в которой много лет пела их бабушка.

"Раньше я не понимала разницы между патриархатом... Главное – вера в Бога. А церковь – лишь место, куда можно прийти за духовным вдохновением. Сейчас же, когда наша семья для батюшки – враги, потому что мой сын защищал Украину, я не могу даже поставить здесь за него свечку. Должна ехать в Киев или соседнее село и панихиду заказываю у другого священника" , – пожаловалась Надежда.

Семья Попович даже решила построить в селе еще одну церковь – на участке, полученном от государства за гибель сына. Так хотят сохранить память о героях, павших за Украину.

"Мечтаю это сделать ради детей. Сын растил их честными и порядочными, каким был сам. Хочу, чтобы они и все дети, чьи родители не вернулись с этой войны, каждый мог гордиться отцом, и не боялся сказать вслух его имя", – поделилась Надежда Леонидовна.

Отмечается, что президент записал данные матери погибшего украинца, поэтому женщина надеется на решение этой беспрецедентной ситуации.

На Киевщине священник осквернил память "киборга" Дениса Поповича Армия Inform

"Побратимы рассказывали, что во время вражеского штурма Денис сказал всем спрятаться в укрытие, а сам взял гранатомет и пошел обезвредить российский БТР, который уже был в нескольких метрах от блиндажа. Однажды он выстрелил – бронетранспортер остановился, а другой выстрел выполнить не успел. враг его опередил. Денис погиб", – вспомнила мать воина.

Денис Попович был гранатометчиком в составе 40-й бригады тактической авиации сводного отряда Воздушных Сил ВСУ "Дикая утка". Погиб 22 января 2015 года в районе Донецкого аэропорта во время обороны опорного пункта "Зенит". У него остались двое маленьких сыновей, которые также подвергаются травле из-за священника.

Подвигу Дениса – боец с позывным "Денди" спас более 50 побратимов – посвящены эпизод в фильме "Зенит" и часть книги "Бой 22 января".

На Киевщине священник осквернил память "киборга" Дениса Поповича Армия Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, в День памяти обороны ДАП, 20 января, в колокол возле Залы Памяти погибших защитников Украины били 50 раз. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский, министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

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