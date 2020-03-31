На Ивано-Франковщине умерла роженица с подозрением на коронавирус

В Ивано-Франковском областном роддоме умерла роженица, у которой подозревали коронавирус.

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Несчастье случилось 30 марта. Об этом сообщил генеральный директор родильного дома Юрий Павлушинський, передает "Город".

По его словам, предварительно известно, что женщина болела пневмонией, при этом результат анализа на наличие у нее COVID-19 еще ожидают.

"У нее взяли образцы анализов для теста на коронавирус, однако результаты ожидают не раньше 17:00 31 марта или 1 апреля", – отметил Павлушинський.

От добавил, что женщина родила ребенка, которого медики перевели в реанимационное отделение. Малыш чувствует себя хорошо, угрозы для его жизни нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 31 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 549. Из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.

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