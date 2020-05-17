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18 мая • обновлено в 01:41
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На Хмельнитчине в роддоме обнаружили COVID-19: закрыли все отделение

4.3т
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В перинатальном центре города Каменец-Подольский Хмельницкой области обнаружено заболевание COVID-19 у младшей медицинской сестры. В связи с чем отделение изолировали.

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Об этом в Facebook сообщил городской глава Михаил Симашкевич. По его словам, до центра приковано внимание мобильных медицинских бригад.

"Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных", – отметил мэр.

Отделение перинатального центра изолировали из-за коронавируса

Отделение перинатального центра изолировали из-за коронавируса

ФБ Симашкевича

Он также добавил, что поэтапно будут обследоваться другие медики заведения.

"Сейчас это около 50 человек, у которых возьмут анализы для исследования областным лабораторным центром", – сообщил Симашкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что руководители больниц в Украине не сообщают о всех случаях заражения коронавирусом COVID-19 среди медработников.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Хмельницкий
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